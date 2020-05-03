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Yaşam

Alanya'daki kaplumbağa vahşeti! Soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılmış halde bulundu. Kabukları kırılan kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü, 4'ünün yaşadığı belirlendi. Müdahale edilen 4 kaplumbağa tedaviye alındı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 11:56 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 11:56
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Alanya'nın Damlataş Mezarlığı'nda dün 8 kaplumbağa başları ezilmiş, kabukları kırılmış halde bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağalardan 4'ünün öldüğü belirlendi. Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet büyük tepki topladı. Kaplumbağaları incelemeye gelen veteriner hekimler 8 kaplumbağanın 4'ünün yaşadığını tespit etti. Tedavi altına alınan kaplumbağaların yaralarına müdahale edildi. Ardından özel bir ürünle kabukları yapıştırılan kaplumbağaların 2'sinin durumunun iyi, diğer 2'sinin ise kritik olduğu belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı ilk incelemede etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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