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Yaşam

Alanya'dan kahreden haber! Kayıp kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alara Çayı kıyısında yürüyüş yaptığı sırada suya düşerek gözden kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları acı bir sonuçla noktalandı.

İHA10 Haziran 2026 Çarşamba 13:04 - Güncelleme:
Alanya'dan kahreden haber! Kayıp kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki Esila K. arkadaşıyla birlikte otelin yakınından geçen Alara Çayı kıyısında yürüyüş yaptığı sırada suya düştü.

Kızın gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamazken, günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden yoğunlaştırıldı.

Düştüğü noktanın 100 metre uzaklığında cansız bedeni bulundu

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekip, SAK Timleri, AFAD ekipleri, Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri katıldı. Ekiplerin çay içerisinde ve kıyı şeridinde gerçekleştirdiği aramalar sonucunda Esila K.'nın cansız bedenine, suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Alara Çayı
  • kız çocuğu
  • arama çalışmaları

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