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Alemde Bir Gece konusu nedir? Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Alemde Bir Gece filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Alemde Bir Gece konusu nedir? Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Aydemir Akbaş’ın da yer aldığı eğlenceli film izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Barış Erdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Alemde Bir Gece filminde mutlu bir evliliği olan Ozan, bir gecede kendini büyük bir belanın içinde buluyor. Alemde Bir Gece filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Alemde Bir Gece konusu nedir? Alemde Bir Gece filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Alemde Bir Gece filmi ilk kez beyaz perdede 2016 yılında izleyici ile buluştu. Alemde Bir Gece bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da izleyiciler ile bulaşacak. Barış Erdoğan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Alemde Bir Gece filminin oyuncu kadrosunda Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici ve Ömer Gecü yer alıyor.
 

 
ALEMDE BİR GECE KONUSU NEDİR? 
Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi’yle çıkagelir.
 
Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.
 

 
ALEMDE BİR GECE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Barış Erdoğan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Alemde Bir Gece filminin oyuncu kadrosunda Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici ve Ömer Gecü yer alıyor.

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