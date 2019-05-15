2019 ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 ALES heyecanında geri sayım başladı. Adaylar girdikleri ALES sınavında sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ALES e giren adaylar yüksek puan almayı hedefliyor. ALES sonuçlarına göre adaylar yüksek lisans eğitimine başlamayı ya da ilgili kadrolarda istihdam edilmeyi bekliyor. 2019 ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yakından takip ediliyor. İşte, “2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı…

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) sonuçları, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Merakla beklenilen ALES soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamala şu şekilde;

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45'tenitibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

GELECEK ALES NE ZAMAN?

2019 ALES/2 başvuruları 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 31 Temmuz 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/2 22 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 8 Ekim 2019 olarak belirlendi. 2019 ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI ?

2018 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarına (http://www.osym.gov.tr/TR,15069/ales-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ALES 2019 sınav sorularını da sisteme düşer düşmez aynı linkte bulabilirsiniz…

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.