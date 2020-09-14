Aleyna Çakır nasıl bulundu? Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın ses kaydı ortaya çıktı!

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:58

Aleyna Çakır'ın videosu herkesin içini sızlattı. İntihar ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığı anın ses kaydı ve videosu ortaya çıktı. Ümitcan Uygun adlı şahısın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı ana ait ses kaydı komşusu tarafından çekilip Müge Anlı'da yayınlandı. Peki Aleyna Çakır nasıl bulundu? İşte genç kızın ölmeden önce çekilen ses kaydı.

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını güçlendirmişti. Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın eski komşusu, kavga sırasında çektiği ses kaydını canlı yayında dinletti. İşte o ses kaydı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayeti konu edindi. İntihar ettiği söylentileri olan üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

ALEYNA ÇAKIR NASIL BULUNDU?

1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu.

ALEYNA ÇAKIR NEREDE ÖLDÜ?

Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.

Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından ölesiye dövüldüğü ortaya çıkmıştı. İntihar ettiği süsü verildiği bilinen genç kızın ailesi kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar etmeyeceğini söylerken sosyal medyada dayak yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cansız bedeni erkek arkadaşı tarafından bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili detayları inceleyen Müge Anlı, canlı yayında Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulunduğunu söyledi.

Aleyna Çakır'ın derin dokuya nüfuz edecek kadar tırnak içlerinde deri artıkları yani erkek DNA'sı bulundu. Kuvvetli bir mücadele sonucunda bu izlerin ortaya çıktığı ifade edildi.

ALEYNA ÇAKIR'IN DÖVÜLDÜĞÜ VİDEO YAYINLANMIŞTI

Aleyna Çakır'ın videosu sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Videoda Aleyna Çakır'ın yerde baygın bir halde olduğu görülüyor.

Müge Anlı'ya konuk olan Aleyna Çakır'ın babası 'Ben kızımı inşaatlarda çalışarak büyüttüm, yalvarıyorum devlet büyüklerimiz kızımın katilini bulsun' dedi.

MÜGE ANLI, KENDİSİNE GELEN TEHTİDİ AÇIKLADI

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı.Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ‘’Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.’’ cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edEne kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.