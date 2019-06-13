Kilis'te ele geçirildi! 15'inci yüzyıla ait... Değeri 100 bin dolar

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Ali Şir Nevai'nin 15'inci yüzyıla ait şiir kitabı ile yakalandı

Kilis'te jandarmanın bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai'ye ait piyasa değeri 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 15'inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirildi.

  • DHA
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde baskın yapılan T.A.'ya ait evde yapılan aramada, 15'inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi.
 
Özbek şair Ali Şir Nevai'ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.'yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
 
ALİ ŞİR NEVAİ KİMDİR?
 
1441'de Herat'ta doğdu. Babası Timur'un meliklerinden Sultan Ebu Said'in veziri Kiçkine Bahşi idi. Horosan ve Semerkant´ta eğitim aldı. Herat´ta yönetimin başına geçen Sultan Hüseyin Baykara, okul arkadaşı Ali Şir Nevai'yi önce mühürdar yaptı, ardından vezir olarak atadı. Esterabad Valiliği'ne tayin edilen Ali Şir Nevai, 1490´da bu görevinden ayrıldı. Bu dönemden sonra bilim ve sanat konularında yoğunlaşan Ali Şir Nevai, 1501 yılında doğduğu şehir olan Herat'ta vefat etti. Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişi olarak tanınan Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lügateyn adlı kitabında Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırarak pek çok yerde Türkçe´nin üstünlüğünü savunmuştur. Ali Şir Nevai, Türkçe yazdığı şiirlerinde Nevai, Farsça yazdığı şiirlerinde ise Fani mahlaslarını kullanmıştır. Ali Şir Nevai'nin dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Beş mesnevisinden meydana gelen Hamse'si ile Türk edebiyatında ilk hamse yazan Ali Şir Nevai´nin divanlarından hariç 18 ayrı eseri daha vardır. 

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

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