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Yaşam

''Allah'' lafzını andıran yazıyı fark edince ağacın kesilmesine engel oldu

Sivas'ta bir vatandaş üzerinde Arapça harflerle 'Allah' lafzını andıran yazıyı fark edince ağacın kesilip odun olmasına gönlü el vermedi ve ağacı almak istedi.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 09:46 - Güncelleme:
''Allah'' lafzını andıran yazıyı fark edince ağacın kesilmesine engel oldu
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Sivas'ta bir vatandaş üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzını andıran kuru ağaç dalını yıllardır bahçesinde saklıyor.

Sivas'ta Kadı Burhaneddin Mahallesi'nde yaşayan Kaya Bulut, yıllar önce fidanlıkta gördüğü ağacın dallarında "Allah" lafzını andıran yazıyı fark edince ağacın kesilip odun olmasına gönlü el vermedi ve ağacı almak istedi. Bulut, ağacı dikkatlice kestirip, bahçesinde özenle muhafaza etti. Görenlerin şaşırdığını ve gelip fotoğraf çekilmek istediklerini belirten Kaya Bulut'un oğlu Nevzat Bulut, "Eskiden bu alanda Devlet Demiryollarının fidanlığı vardı. Buradaki fidanlıkta bulunan bu ağacı babam görüp keşfetmiş. Fidanlıktaki ağaçları kestikleri zaman kesenlere demiş ki bu ağacı ben alacağım. Ağacın şekli bozulmadan güzelce kestirmiş. Daha sonra bu ağacı biz buraya koyduk. Bu ağaçta Allah kelamı var. Görenler şaşırıyor gelip bakmak fotoğraf çekilmek istiyor" şeklinde konuştu.

Ağaç dalının fotoğrafını çeken bir vatandaş ise, "Buradaki kuru ağaç dalı ilgimi çekti. Allah lafzını andırıyor. Bayağı da eski bir ağaç. Şaşırtıcı, ben ilk kez böyle bir şey görüyorum" ifadelerine yer verdi.

  • Allah lafzı
  • Arapça yazı
  • Ağaç koruma

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