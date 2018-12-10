Almanya işçi alımı 2018 başvuru formu OBM 10 Aralık İŞKUR iş ilanları son dakika Almanya işçi alımı başvuru şartları esube.iskur.gov.tr

Almanya işçi alımı 2018 başvuru formu OBM nasıl doldurulur? 10 Aralık İŞKUR iş ilanları son dakika Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Hangi alanlarda işçi alımı yapılıyor? Maaşlar ne kadar olacak? Almanya iş başvurusu için dil şartı var mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılırken konu ile ilgili merak edilen detayları bu haberimiz üzerinde derledik. İşkur iş ilanları ve Almanya işçi alımı başvuru süreci araştırılan konular arasında. Gündemde araştırılan konuları arasında Almanya işçi alımı ile ilgili detaylar belli oldu. OBM şirketi Almanya işçi alımı ile ilgili açıklı yaptı. İşkur üzerinden yapılan başvurularda Almanya'daki değişik sektörlerden 10 bin işçi alımı yapılacağı belirtiliyor. Almanya işçi alımı 2018 başvuru formu ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşkur iş ilanlarına esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Almanya işçi alımı son dakika İşkur ilanları ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

OBM'den yeni açıklama;



"ALMANYA'DA 'OBM Almanya' adında şirket sahibiyim" diyerek açıklamasına başlayan Osman Taş "Tam 10 yıldır çok sayıda ülkeden işçiyi Almanya'ya getirdim. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova gibi ülkelerden binlerce kişiye Almanya'da istihdam sağladım. Türkiye'den de işçi alımı yaparak Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar başlattım. Bu amaçla Türkiye'de bir basın toplantısı yaptım. Ülkeme döviz kazandırmak tek hedefimdi" dedi



Taş açıklamasının devamında, "Ancak sosyal medyada çıkan bazı olumsuz ve bize danışmadan yapılan bilinçsiz haberler konuyu farklı mecralara çekti.





Alman konsolosluğu da bir açıklama yaparak 'OBM şirketi ile Federal hükümet arasında bir anlaşma yoktur dedi. Bu açıklama da yanlış yorumlanarak bazıları tarafından şirketimize karalama kampanyasına dönüştürüldü. Biz hiçbir zaman 'Alman Federal Hükümeti ile anlaşmamız var' demedik. Biz özel sektörüz. Almanya'da özel sektör ile anlaşmalar yaparak tam 10 yıldır istihdam sağlıyoruz" dedi.



OBM Türkiye'nin faaliyetleri ile ilgili geçen hafta basın toplantısı düzenlendi.



Taş, yazılım açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Nitekim Alman konsolosluğu da açıklamanın sonunda bizi doğrulayarak 'Nitelikli bir meslek eğitimi almış, uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. demiştir. Biz özel sektörün bu ihtiyaçlarına tam 10 yıldır başka ülkelerden zaten cevap veriyoruz. Neden Türkiye'den de olmasın dedik. Almanya OBM'nin 'obm-aviation.de' adlı internet sitesinde faaliyetlerimiz ve kurumsal kimliğimiz tüm detayları ile yer almaktadır. Önyargıyla yaklaşanlar ve özellikle araştırmadan sosyal medyada bilinçsizce şirketimize saldıranlar karşısında yasal haklarımız mahfuzdur"



İŞKUR ÜZERİNDEN ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU!



İŞKUR üzerinden yayımlanan çok sayıda memur personel alım ilanına çok yakında yeni bir ilan daha eklenecek. Bu ilanda Almanya' ya vasıflı ve vasıfsız olmak üzere toplamda 10 bin personel alımının yapılacağı duyurulacak. Konuya ilişkin detayları aktaracak olursak, OBM Türkiye tarafından yapılan açıklamaları ulaştırmak doğru olacaktır. İlgili açıklamalarda OBM Türkiye Genel Müdürü Osman Taş 10 bin vasıflı ve vasıfsız personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamasında İŞKUR ile sürekli irtibatta olduklarını aktararak; önemli ifadelere yer verdi. Yaptığı konuşmasında ülkeye ciddi döviz girdisi sağlayacak projenin detaylarını aktardı. Açıklamasında "Türkiye’ye gelme sebeplerimizdeki en büyük neden Türk olmam. Kendi milletimin Almanya’ya gitmesine yardımcı olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık. Yabancı işçi yasası 1961’den bu yana mevcut. 2010’da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu konu üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz" ifadelerini kullandı.



2019’DA İLK OLARAK 10 BİN ARASI İŞÇİ ALINACAK!



Taş, “Başvurularımız başladı. İlk bilgileri de konsolosluğa verdik zaten, oradan gelecek cevapları bekliyoruz. İnşallah süreç hızlı olur. 2019’da ilk olarak 5 ilâ 10 bin arası işçi götürmeyi hedefliyoruz. Aslında daha yüksek hedefliyoruz. Ama başvuruların çok yoğun olacağını ve konsolosluktaki işlerin uzayacağını düşünüyorum. O yüzden de sayı 10 bin civarında olacağını düşünüyorum. Başvuru yapacak işçiler, kesinlikle kimseye bir komisyon parası ödemesin. Biz bu insanları kendi bünyemize alacağımız için bir kuruş para talep etmiyoruz. O yüzden kimseye para kaptırmasınlar. Bizim en büyük sorunumuz bu bir anlamda.” dedi.



"MAAŞ 3 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR"



Almanya’daki çalışma koşullarına da değinen Taş, “Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euro'yu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euro’yu buluyor. “ dedi.



ALMANYA



Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre; ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur. Almanya 357.386 km2'lik bir alanı kaplar ve ılıman iklim kuşağının içinde yer alır. 82,8 milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir.



100 yılından önce Cermen halkları Cermanya olarak isimlendirilen bölgede yaşamışlardır. 10. yüzyıldan 1806 yılına kadar Cermen bölgeleri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. 16. yüzyıl boyunca kuzey Almanya bölgeleri, Protestan Reformu'nun merkezi oldu. Cermen halkı ilk olarak 1871'de Fransa-Prusya Savaşı sırasında ulus-devlet haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında, 1949'da, Almanya savaşı kazanan devletler tarafından iki devlete bölündü. Bu iki devlet 1990 yılında birleşti. Batı Almanya daha sonra adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 1957'deki kurucu üyelerindendir.

Birleşmeyle Doğu Almanya da 1993'te bu birliğe üye olmuştur. Almanya Schengen bölgesi'nin bir parçası ve Avrupa ortak para birimi Euro'yu 2002'de kabul etmiş durumdadır.



Almanya sınırları 357,021 km2'lik bir alanı kaplar. Bunun 349,223 km2'si karadan, 7,798 km2'si su kaynaklarından oluşur. Almanya, yüzölçümü bakımından Avrupa'nın yedinci, Dünya'nın altmış üçüncü büyük ülkesi konumundadır. Yükselti; güneydeki Alp Dağları'ndan, kuzeydeki Kuzey Denizi'ne (Nordsee) ve kuzeybatıdaki Baltık Denizi'ne (Ostsee) doğru azalmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası, Alpler üzerinde bulunan 2.962 m yükseklikteki Zugspitze noktasıdır. Orta Almanya'daki ağaçlanmış konumdaki yaylalar ile kuzeydeki alçak seviyedeki ovalara ulaşım; Rhine, Tuna ve Elbe[40] gibi, Avrupa'nın bazı önemli büyük nehirleri ile sağlanır.



DİL EĞİTİMLERİ VE BARINMA İHTİYAÇLARI ŞİRKETE AİT!



Türkiye’den Almanya’ya götürülecek işçilere bir takım eğitimlerin de verileceğini belirten Taş, “Almanya’ya gidecek işçilerimiz öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya’daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz. Normalde bu tür işleri Almanya’da kişiler kendisi yapar. Bizim bazı şartlarımız var. Onlardan biri emniyetten temiz kağıdı ve hastaneden sağlık raporu istiyoruz. Sonrasında evrakları eksiksiz bize getirmelerini talep ediyoruz. Şu an Ankara, İstanbul ve Antalya’da ofislerimiz var. Ama ilerleyen süreç de Eskişehir, İzmir ve Konya´da ofis açmayı planlıyoruz” dedi.



Türkiye’de İŞKUR ile anlaşmaları olduğunu ve Almanya’ya özellikle sağlık, lojistik ve havalimanı yer hizmetleri sektöründe işçi götürmeyi planladıklarını söyledi.

OBM Almanya İşçi Alımı Başvuru Formu



Almanya işçi alımı için başvurular tüm hızı ile devam ediyor. OBM Türkiye tarafından yapılan Almanya işçi alımı duyurusu büyük heyecan yaratırken Türklerin ikinci vatanı olan Almanya'da çalışmak istiyorum diyen kişiler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.







Adım Adım OBM Almanya İşçi Alımı Başvuru işlemi



1-) Almanya işçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen kişiler için tek başvuru OBM resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. OBM Almanya işçi alımı için arama motoruna aşağıda yazan adresi yazın



2-) Site açıldıktan sonra ana ekranda yazan başvuru formu yazan alanı tıklayın ve karşınıza gelen ekranda sizden istenen bilgileri girin.



3-) Tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basın ve başvuruyu tamamlayın. Başvuru işleminiz tamamlandı. Şirket olumlu olan başvurulara dönüş yapacağı için bundan sonra tek yapmanız gereken beklemek.

Almanya İşçi Maaşları Ne Kadar?



Almanya hemşire maaşı olarak 3 bin Euro ödeyecek. Almanya şoför maaşı ise 2 bin 500 euro olacak. Ancak Almanya şoför alımı için uygun olan adaylara mesai ödemesi de yapacak. Bu sayede kamyon şoförü maaşı 4 bin euroyu bulacak. OGM yer hizmetleri maaşı ise 2 bin Euro olarak ödenecek.



OGM Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?



Aranılan tek şart 20 yaşından büyük 45 yaşından küçük olmak ve Almanya'ya gitme konusunda önünde bir engeli bulunmamak.



Almanya İş Başvurusu İçin Dil Şartı Var Mı?



Hayır, OGM Türkiye bu konu hakkında açıklama yaparak dil şartı bulunmadığını söyleyerek “Almanya’ya gidecek işçilerimiz öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya’daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz.



Normalde bu tür işleri Almanya’da kişiler kendisi yapar. Bizim bazı şartlarımız var. Onlardan biri emniyetten temiz kağıdı ve hastaneden sağlık raporu istiyoruz. Sonrasında evrakları eksiksiz bize getirmelerini talep ediyoruz. Şu an Ankara, İstanbul ve Antalya’da ofislerimiz var. Ama ilerleyen süreç de Eskişehir, İzmir ve Konya’da ofis açmayı planlıyoruz” dedi.