Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmişti! Maktulün eşine attığı mesajlar ortaya çıktı

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Ağaçhanlı ve tutuksuz sanık Hikmet E. hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 19 Eylül 2024'te Çermik ilçesi, Ağaçhan Mahallesi'nde terk edilmiş bir evin bahçe duvarının önünde ateşli silahla vurulmuş sırt üstü yatar vaziyette bulunan Özgür Ekinci'nin silahla vücudunun çeşitli bölgelerine açılan ateş sonucu öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ağaçhanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yakalanması için Diyarbakır'ın Çermik ilçesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde aramaların yapıldığı belirtildi.

Olay yerindeki kovan ve deforme mermi çekirdeklerinde inceleme yapılarak rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, maktule uzaktan ateş edildiğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

İddianamede, Biyoloji İhtisas Dairesince maktulün sağ el ve sol el tırnak sürüntü örneklerinde sanık Ağaçhanlı'ya ait DNA profilinin tespit edildiği belirtildi.

Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan ve iddianameye giren raporda da şunlar kaydedildi:

"Maktul Ekinci ve sanık Ağaçhanlı'nın kullandığı hatlarla ilgili gerekli HTS kayıtlarının tespiti amacıyla BTK'den sinyal baz bilgileri, arama, aranma ve SMS dökümleri talep edilmiştir. Ekinci'nin kullandığı GSM hat üzerinden yapılan HTS analizinde maktulün hattının 14.33-16.02 saatleri arasında Çermik ilçesinin Gürüz köyünde, sanık Ağaçhanlı'nın GSM hatının da 14.20-16.17 saatleri arasında aynı köyde baz verdiği tespit edilmiştir. Ekinci ile Ağaçhanlı'nın kullandığı hatların aynı saatler aralığında aynı yerden baz verdiği belirlenmiştir."

- SANIK TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

Zanlının farklı tarihlerde Ekinci'ye whatsApp'tan attığı tehdit mesajlarına da yer verilen iddianamede, Ağaçhanlı'nın kiralık otomobille Ekinci ile Çermik ilçesine bağlı Ağaçhan köyüne gittiği belirtildi.

Ağaçhanlı'nın olay yerinde maktulü zorla alıkoyduğunun, maktulün eşine attığı mesajlardan anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, zanlının Ekinci'yi zorla alıkoyarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ağaçhanlı, maktul Ekinci'yi ele geçirilemeyen ateşli silahla çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebebiyet vermiştir. İncelenen mesaj içeriklerinde Ağaçhanlı'nın maktul Ekinci'yi öldüreceğine dair olay öncesi birden fazla mesajının olduğu belirlenmiştir. Sanığın söz konusu öldürme olayının daha önce tasarladığı anlaşılmakla, üzerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlemiştir. Sanığın öldürme olayından hemen önce maktul Ekinci'nin eşiyle mesajlaştığını fark etmesi üzerine maktulün telefonuna el koymuştur. Öldürme olayından sonra da maktulün telefonunu alıp olay yerinden kaçmasıyla sanığın maktulün telefonunu zorla aldığı kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı 'nitelikli yağma' suçunu işlediği anlaşılmıştır. Her ne kadar söz konusu suçta kullanılan silah ele geçirilmemiş olsa da sanığın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçunu işlediği belirlenmiştir.

Dosya kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Hikmet E. ise olay günü bulunan araçta kimlik kartları ele geçirilmiştir. Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de beyanlarına itibar edilmemiştir. Sanık Hikmet E. olaydan sonra kaçan sanık Ağaçhanlı'nın terk ederek bıraktığı aracı gizlemek maksadıyla olay yerinde bulunduğu değerlendirilmesi yapılmıştır. Sanık Hikmet E'nin üzerine atılı 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediği belirlenmiştir. Sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair haklarında kamu davasının açılmasını haklı kılacak yeterlilikte şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılarak, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep olunur."

- İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan tutuklu sanık Ağaçhanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 23 yıla, tutuksuz sanık Hikmet E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- ALMANYA'DA YAKALANMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, öğretmen Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatılmış, çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşılmıştı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürmüş, yapılan operasyonla Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilmiş ve jandarmadaki işlemleri sonrası İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla Diyarbakır'ın Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edilerek, savunmasının ardından tutuklanmıştı.