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Almanya'dan getirdiği 'Tamarilla' bitkisini bahçesine ekti, büyüyen ağaçlardan meyve toplamaya başladı

Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyünde yaşayan Erdal Saydı (71) Almanya'dan getirdiği 'Tamarilla' bitkisini bahçesine ekti, büyüyen ağaçlardan meyve toplamaya başladı. Saydı, Avrupa'da tanesi 2 euroya alıcı bulan meyveyi kilosu 10 liradan satışa çıkardı.

  • DHA
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Almanya'da, 45 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Erdal Saydı, geçen yıl memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne döndü. Almanya'da bir arkadaşının saksıda ektiği 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu yanında getirerek köyüne diken Saydı, büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. 'Ağaç domatesi' adını verdiği meyvenin ünü kısa sürede ilçeye yayıldı. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı planlayan Saydı, meyve siparişi de almaya başladı.   

'MEYVE BEĞENİLİYOR'

Avrupa'da tanesinin 2 Euro'ya satıldığını anlatan Erdal Saydı, az miktarda yetiştirdiği meyveyi kilosu 10 liradan sattığını belirtti. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı hedeflediğini ifade eden Saydı, "Almanya'da saksıda gördüm, getirip bahçeme diktim. Kısa sürede büyüdü ve sürekli meyve vermeye başladı. Arkadaşlarıma fide dağıtıyorum, meraklı olanlar yetiştiriyor. Meyvesini yiyenler beğeniyor.Bahçeyi büyütüp daha fazla üretim yapacağım" dedi.

Meyveye 'ağaç domatesi' adını verdiğini belirten Saydı, "Biz buna ağaç domatesi diyoruz.  Tamarilla desek kimse anlamazdı. Biz de bu ismi verdik" diye konuştu.

Meyveyi bahçesine eken Mustafa Memoğlu da, "Arkadaşım bunu Almanya'dan getirdi. Bahçede meyveleri görünce ben de kendi bahçeme ektim. Bu bitki gözlere çok faydalıymış. Rize bu meyveyi çok sevdi. Burada iyi yetişiyor. Sürekli meyve veriyor. Gelecek yıl daha fazla ekip satışına başlayacağım" ifadelerini kullandı.

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