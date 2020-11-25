25 Kasım 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:14

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan yardımcısı Alparslan Türkeş, 103. doğum gününde anılıyor. Türkeş, Başbakan eski Yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır. Peki Alparslan Türkeş nereli, kaç yaşında öldü? İşte Alparslan Türkeş'in hayatı ile ilgili merak edilenler.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Alpaslan Türkeş'in doğum ve ölüm tarihi merak ediliyor. Siyasi kariyeri kadar imza attığı kitapları ile de adından söz ettiren Ülkücü lider 1997 yılında hayatını kaybetti.

ALPARSLAN TÜRKEŞ DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİ

25 Kasım 1917 tarihinde doğan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bu sene 103. doğum gününde anılan Alparslan Türkeş 80 yaşında hayata veda etmiştir.

ALPARSLAN TÜRKEŞ NERELİ, KİMDİR?

Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Muvazzaf askerken 27 Mayıs Darbesi'nde aktif rol alan Alparslan Türkeş, askerlik görevi sonrası başbakan yardımcısı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak görev yapmıştır.

MHP Genel Başkanlığı görevini 1969-1997 yılları arasında sürdürmüştür. Mart 1975-Haziran 1977 ve Temmuz 1977-Ocak 1978 tarihleri arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. 1965, 1969, 1973, 1977 ve 1991 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili olarak meclise girmiştir.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurmuştur. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur. İlk defa 1965 Türkiye genel seçimlerinde CKMP'nin Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. 1966 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükûmetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1985 yılına kadar 4,5 yıl tutuklu kalmıştır. 1987 Türkiye anayasa değişikliği referandumu'nda siyasal yasağı kalkmıştır. Aynı yıl Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiştir ve yapılan kongrede gene başkan seçilmiştir ve partisi 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapmıştır. 1992 yılında 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirilmiştir.

Sırasıyla Kuleli Askerli Lisesi ve Harp Okulunu bitiren Türkeş Kara Kuvvetleri Komutanlığı NATO Şube Müdürü olarak da görev yapan Türkeş, Dokuz Işık, Dava ve Savunma gibi eserleri kaleme almıştır. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs'a göç eden bir ailenin çocuğu olan Alpaslan Türkeş sözleriyle günümüzde de unutulmayan isimler arasında yer almıştır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN AİLESİ VE ÇOCUKLARI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden Kıbrıs'a göç eden bir ailenin çocuğu olan Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya geldi. 1933'te İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne geçici olarak kayıt oldu. Asli kaydı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle gerçekleşti. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Türkeş, 1938'da ise Harp Okulu'nu bitirdi ve 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girdi ve buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 5 Eylül 1939'da Refik Yurtsever'in ablasının kızı Muzaffer Hanım ile nişanlanan Türkeş, 14 Ocak 1940 tarihinde ise evlendi.



İlk evliliği, 1940 yılında, Muzaffer Hanım ileydi. Muzaffer Hanım 1974 yılında ölmüştür. Bundan iki yıl sonra, 1976'da Seval Türkeş'le evlendi.

Çocukları:

Ayzit,

Umay,

Selcen, XXIII. Dönem Bursa milletvekili Hamza Hamit Homriş ile evlidir.

Sevenbige (Çağrı),Çağrı Saraç Türkeş

Yıldırım Tuğrul, XIII., XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem Ankara milletvekili ve 63. Türkiye Hükûmeti, 64. Türkiye Hükûmeti ve 65. Türkiye Hükûmeti Başbakan Yardımcısı.

Türkeş'in ikinci evliliği, 1976 yılında, Seval Hanım ileydi.

Ayyüce,

Ahmet Kutalmış, XXIV. Dönem İstanbul milletvekili

ESERLERİ

Gönül Seferberliğine, Temel Görüşler, Türkiye'nin Meseleleri, Bunalımdan Çıkış Yolu, Kahramanlık Ruhu, Yeni Ufuklara Doğru, 1944 Milliyetçilik Olayı, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968, 27 Mayıs ve Gerçekler, Fırtınalı Yıllar, MHP ve Bozkurtlar, Türklük Gururu ve Şuuru, Her Türlü Emperyalizme Karşı, Bir Devrin Perde Arkası, 9 Işık ve Türkiye, 9 Işık, 9 Işık/ Millî Doktrin, Milliyetçilik, Ahlakçılık, Türk Milliyetçilerinin Zaferi, Ülkücülük, Basılan Kervanımız, Dış Politikamız ve Kıbrıs, Milliyetçilik-Ülkücülük Üzerine Konuşmalar, Toplumculuk, Dış Meseleler, Savunma, Sorgu, Millî Devlet Güçlü İktidar, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, İlimcilik, 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler.