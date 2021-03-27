Altın işlemeli Tevrat'la yakalananlar salıverildi

AA 27 Mart 2021 Cumartesi 18:41 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:41

Samsun'da sanduka içinde 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli Tevrat ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan M.Ş, S.İ, T.T, E.A. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.Ş, S.İ, T.T. ve E.A, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu Samsun il sınırında dün 2 araç durdurulmuş, yapılan aramada deri sandukada 2000-2500 yıllık olduğu tahmin edilen, İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı, dış kapağıyla toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirilmiş, 5 zanlı gözaltına alınmıştı.