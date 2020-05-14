Altınla zekat nasıl hesaplanır? 80.18 gram altın kaç TL? Diyanet 2020 altın zekat hesaplama

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:04

Zekat vermek zorunda olan Müslümanlar, altınla zekat hesaplamanın kolay yolunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2020 zekat miktarı malının toplamının % 2,5 oranındadır. Zekat, 80.18 gram altın veya bu değerde malın 1/40 oranında kısmı olarak verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat hesaplamak için bir modülü bulunmaktadır. Kişi malını veya gelirini hesaplayarak ne kadar zekat vereceğini öğrenebilir.

Müslümanlar tarafından altına göre zekat hesaplama konusu son günlerde sıkça sorgulanıyor. Malının zekatını vermek, yılda bir kere yapılan ve farz olan bir ibadettir fakat malının zekatını Ramazan ayında vermek isteyen vatandaşlar 2020 yılı için 80.18 gram altın üzerinden zekat hesaplamak istiyor. Peki 80.18 gram altın kaç TL? İşte güncel hesaplama...



80.18 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Alış Birim Fiyatı: 1 gram 22 Ayar Altın için alış fiyatı 352,87 TL'dir.

Alış Miktarı: 80,18 gram 22 Ayar Altın

Alış Tutarı: 28.293,11 TL'dir.

Satış Birim Fiyatı: 1 gram 22 Ayar Altın için satış fiyatı 356,15 TL'dir.

Satış Miktarı: 80,18 gram 22 Ayar Altın

Satış Tutarı: 28.556,04 TL'dir.

Bilgi: Bu hesaplama 14.05.2020 16:48 tarihindeki piyasa verileri kullanılarak yapılmıştır.

Diyanet'in altın zekat hesaplama ekranı üzerinden malınızın miktarını yazıp ne kadar zekat vermeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet 2020 altın zekat hesaplama ekranı

DİYANET ALTIN ZEKAT HESAPLAMA EKRANI

Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu. Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama modülünde zirai mahsüllere düşen zekat da hesaplanabiliyor. Modülle zirai mahsullerden doğan zekat miktarı da hesaplanabiliyor.

Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Paralar(altın, gümüş, döviz vb.), ticari olan varlıklar ve bunların gelirleri, yatırım amaçlı gayr-i menkuller vb. birikimlerin nisap miktarı 80,18 gram altın veya onun değerinde bir meblağdır.

Ticaret veya yatırım amaçlı olmayan gayri menkullerin gelirinden zekat verilir. Zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80,18 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatının verilmesi gerekir.

Altının zekat nisabı oluşması açısından altındaki ayar farkı önemli değildir.Nisap miktarı nakit ve ticari malların hesabında 22 ayar altın üzerinden hesaplanır.

Zekat vermek İslam'ın 5 ştemel şartından biridir. Zekat, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, malının sadakasını vermekle yükümlü oldukları bir ibadettir. Zekatın kimlere verileceği ve ne kadar verileceği konusundaki ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte zekat hakkında merak edilenler...

Zekâtlar, Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe, 60)

ZEKAT NEDİR?

Malın belirli bir bölümünü Müslüman olan fakirlere vermek demek olan zekat, İslam’ın beş şartından birisidir ve mali bir ibadettir. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebilmesi, toplumsal dengenin sağlanması gibi maksatları bulunan ve zenginlerin üzerinde fakirlerin hakkı olan zekat, insanların birbirlerinin hakkını gözetmesi ve fakirlerin refah seviyelerini yükseltmeleri açısından son derece önemlidir.

ZEKATI GECİKTİRMEDEN VERMEK ESASTIR

Zekatı verme zamanı gelince, geciktirmeden yerine getirmek son derece önemlidir. Üzerinden bir yıl geçmesi gereken gelirler için yıl dolduğunda, gerekmeyenler için ise gelir elde edildiğinde makul süre içinde vermek gereklidir.

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Asli ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar, barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve elektrik, su, yakıt, aidat vb. diğer cari giderler ve bu temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır. (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 332-333; İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, III, 178).

Nisap miktarına ilk defa sahip olan kişinin zekatla yükümlü olabilmesi için bu birikimi nisaba ulaştığı andan itibaren üzerinden bir tam kameri yılın(354 gün) geçmesi gerekir. Bu birikimin üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra o zekat yılı içerisinde ödenecek borçlar çıkartılır, alacaklar eklenir ve elde edilen meblağ 80,18 gram altına eş veya daha fazla ise bunun tamamı zekata tabidir ve kişinin zekatla yükümlü olduğu an, o andır.

Kişi kendisi için bu tarihi başlangıç günü belirleyip artık bundan sonra zekat hesabını, her kameri yılın hep aynı gününde bu şekilde yapar.

Yıl içerisindeki mallara ait artışlar veya eksilmeler değil, yıl sonundaki mevcut değeri baz alınarak hesaplamayapılır. Buna göre yıl içerisindeki artışlar üzerinden bir kameri sene geçme şartı aranmamaktadır.

Ancak kişi zekatla yüküm olduktan sonra zekat ödemesi için bu süre dolmadan önce de ödeme yapılmasında dinenbir engel bulunmamaktadır.

Bu tür varlıklardan / birikimlerden zekat ödenme oranı kırkta bir(1 / 40) yani % 2,5’tir.Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları, zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefilere göre zekata tabidir.

Şafii, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise, kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet(takı) eşyası, asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez(Nevevi, el-Mecmu’, VI, 46; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 220). “Ziynet eşyalarında zekat yoktur” (Beyhaki, IV. 138; Darekutni, I. 250). Ancak birikim ve onu kullanmama niyetiyle edinilmiş ise zekata tabi olur(Dimyati, İanetü't-Talibin,II, 177, Daru' - Fikr, 1997).Ancak günümüzde bütün dünyadaki Müslümanlarıdüşündüğümüz zaman fakirin lehine olması açısından Hanefi Mezhebinin görüşünün tercih edilmesi uygun olacaktır.

Elmas ve zümrüt gibi değerli maddeler, takı olarak kullanmak, süs olarak sergilemek ya da atıl halde tutmak gibi amaçlarla elde bulunduruluyorsa, bunların zekatını vermek gerekmez.Ancak yatırım yapmak için alınmışlar ve alım - satımını yapmak üzere elde bulunduruluyorlarsa bunlar ticaret malları gibi zekata tabidir. Bunların değeri diğer ticaret mallarının, paraların ve altınlarındeğeri ile birlikte toplanır ve zekatı verilir.

Bir şirketin hisse senetlerine sahip olan kişi, bu şirketin bina, makine ve demirbaşlarına hissesi oranında ortak olduğugibi şirketin elde edeceği kar ya da uğrayacağı zarara ortak olur.Dolayısıyla bu şirketin kar etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden kar payı, tek başına ya da başka birikimlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yılgeçerse % 2,5 oranında zekatı verilir.Eğer söz konusu hisse senetlerine, elde tutulup kar payından yararlanmak amacı ile değil de, alınıp satılmak amacı ile sahip olunursa bu hisseler ticaret malı olarak değerlendirilir ve nisap miktarına ulaşırlarsa piyasa değerleri üzerinden ve % 2,5 oranında zekata tabi olurlar.

Ticaret veya gelir getirmesi için alınan ev, arsa, daire, dükkan gibi akarların gelirleri ile fabrika gelirleri de zekata tabi olup bunlar da bu kalemdeki diğer birikimlere katılarak birlikte nisaba ulaşması durumunda kırkta bir (% 2,5) oranında zekat verilmesi gerekir. Ticari amaçla yapılan ev, dükkan vb. inşaatlar zekat verilecek gündeki piyasa değeri bedeli üzerinden kırkta bir (% 2,5) oranında hesaplanarak zekat verilmesi gerekir.

Kişinin ticaret amaçlı olmayıp ev, işyeri, çiftlik vb. amaçlarla kullanmak üzere alıp elinde bulundurduğu gayr-i menkuller ile kişinin kullanmakta olduğu arabası zekata tabi değildir. Ancak yatırım amaçlı olarak elde bulundurulan ev, arsa, tarla vb. gayr-i menkuller piyasa değeri üzerinden hesaplanıp kırkta bir oranında zekatlarının verilmesi gerekir. Eğer ele henüz zekat verecek para geçmemişse ve başka zekata tabi mal varlığı da yoksa bu gayr-i menkuller satıldıkları zaman zekatları geçmiş yıllarınki ile birlikte hesap edilerek her yıl için kırkta bir (% 2, 5) oranında zekatı verilir.