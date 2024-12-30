Olay, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Maskeli 2 kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır'ı silahla tehdit edip, dövdükten sonra kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Ayhan Kıdır, durumu önce eşine, ardından da polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ayhan Kıdır'ın ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı 2 şüphelinin ağızını kapatıp, kolundaki 2 burma bileziği aldıklarını söyledi. Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Evlerini yaptırmak için 2 yıldır para biriktirip altın aldıklarını anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

OĞLUNA PARA VERMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNMUŞ

Hatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2024 günü, saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak, No:51 sayılı yerde konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda; A.K. isimli bayan şahıs ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K.'nın bunalımda olduğunu kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık iki ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir."