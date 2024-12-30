İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,289
  • EURO
    36,8811
  • ALTIN
    2975.63
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Altınlarım silah zoruyla çalındı dedi! Gerçek başka çıktı: Valilik: Yalan beyanda bulundu
Yaşam

Altınlarım silah zoruyla çalındı dedi! Gerçek başka çıktı: Valilik: Yalan beyanda bulundu

Hatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Altınlarım silah zoruyla çalındı dedi! Gerçek başka çıktı: Valilik: Yalan beyanda bulundu
ABONE OL

Olay, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Maskeli 2 kişi, depremde evleri yıkılan Hanifi (69) ve Ayhan Kıdır çiftinin oturduğu müstakil eve girdi. Şüpheliler, evdeki Ayhan Kıdır'ı silahla tehdit edip, dövdükten sonra kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Ayhan Kıdır, durumu önce eşine, ardından da polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, Ayhan Kıdır'ın ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayhan Kıdır, mutfaktayken karşılaştığı 2 şüphelinin ağızını kapatıp, kolundaki 2 burma bileziği aldıklarını söyledi. Kıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkıldığını ve kirada oturduklarını belirterek, "Çalınan altınlar biriktirdiğimiz ev parasıydı. Salı günü müteahhitte para verecektik. Ama maalesef altınlarımın hepsi gitti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben de bir depremzedeyim. Eşim kanser hastası, ben de hastayım. İkimiz birden mahvolduk. Güvencem kalmadı. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi.

Evlerini yaptırmak için 2 yıldır para biriktirip altın aldıklarını anlatan Hanifi Kıdır ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

OĞLUNA PARA VERMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNMUŞ

Hatay Valiliği, Belen ilçesindeki evine giren maskeli 2 kişinin kendisini darbedip, kolundaki iki altın bileziği gasbettiklerini iddia eden Ayhan Kıdır'ın, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2024 günü, saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak, No:51 sayılı yerde konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda; A.K. isimli bayan şahıs ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K.'nın bunalımda olduğunu kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık iki ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.