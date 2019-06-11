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Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı

Hatay'da, yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş'tan getirilen bin keklik Amanoslar'da doğaya salındı.

  • AA
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Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nden getirilen keklikler, Kırıkhan ilçesi Amanoslar kırsalında doğaya bırakıldı.

Burada düzenlenen etkinliğine katılan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, amaçlarının yaban hayatın korunması ve bölgede doğal dengeyi sağlamak olduğunu belirtti.

Nesli tükenmekte olan kuşların neslinin devamı için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Karamehmetoğlu, "Bin adet kekliğin doğaya bırakılmasındaki amaç hem neslin korunması hem de bölgedeki toprağa zararlı bulunan çekirge ve süne gibi bir kısım hayvanların bunlar tarafından yenilerek gübre ile mücadele veya ilaçla mücadeleye gerek kalmaksızın tabiatın içerisindeki dengeye fayda sağlamak." dedi.

Karamehmetoğlu, avcılara da uyarılarda bulunarak, bu hayvanların avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

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