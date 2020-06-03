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Yaşam

Amasya'da etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu

Amasya'da belirli aralıklarla devam eden yağmur kırsal kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Suluova ilçesine bağlı Uzunoba, Saygılı ve yakın köylerin bir kısmında etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:35
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Tarım arazisi zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, “Odamız tarafından hasar tespit komisyonu süratle kurulup, sonuçlar ilgili yetkililerle iletilip çiftçilerimizin zararlarının telafisi için bütün kurumlar nezdinde gerekli girişimler ivedilikle yapılacaktır. Temsili ile yetkili olduğumuz çiftçilerimizin dün olduğu gibi her zor anlarında yanında olmak birinci önceliğimiz ve her zaman öyle olacak" dedi.

"Tarlalarımız sanki sulanmış gibi"

Suluova ilçesi Saygılı köyünde ikamet eden bir çiftçi sosyal medya hesabından çektiği videoda, "Saygılı köyümüzden tüm tarlalarımız sanki sulanmış gibi ve mahsulumüzde ciddi anlamda zayiat mevcut, dolular hala tarlalarımızda erimemiş duruyor. Uzun süredir bu şekilde yağan bir doluya şahit olmadım. Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

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