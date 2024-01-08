Amasya'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak AFAD ekibi tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi'nde kayalıkların bulunduğu alanda keçi otlatan 17 yaşındaki çoban Cemal Duman, 100 hayvanın bulunduğu sürüsünden bir oğlağının düştüğü kayalıklarda 3 gündür çıkamayıp mahsur kalması üzerine İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istedi.

Harekete geçen ekipteki görevli halatla tehlikeli kayalıklardan inerek oğlağa ulaştı. Halata bağlanan oğlak, riskli alandan kurtarılarak çobana teslim edildi. Kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü.

5 bin lira değerindeki oğlağına kavuşan Cemal Duman, "Oğlağım 3 gündür mahsurdu. Kurtaran ekibe çok teşekkür ederim" dedi.