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Yaşam

Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde seyyar köfte minibüsünde tüpün parlaması sonucu çıkan yangında minibüs sahibi yaralandı.

İHA16 Eylül 2020 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:16
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Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Buğra Çetin’e ait seyyar köfte minibüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında Buğra Çetin yaralandı. Yaralı Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının seyyar köfte aracının içerisinde bulunan tüpün parlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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