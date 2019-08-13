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Amasya'daki trafik kazasından 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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İstanbul'dan Samsun'a istikametine giden Mehmet Gün yönetimindeki 60 KL 764 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Aydın Bolat idaresindeki 07 KN 323 plakalı otomobil Doluca köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Gün ile aynı araçtaki Saliha ve Emre Gün yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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