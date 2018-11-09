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Ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü bıçaklandı

İstanbul Şişli'de ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü tartışma sonrasında bıçaklandı. Bıçaklanan ambulans şoförü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

  • İHA
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Olay, akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans yerine aracını park eden bir kişi ambulans şoförü Serkan Taşdelen tarafından uyarıldı. Uyarılan kişi Serkan Taşdelen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Taşdelen, kavga sırasında bıçakla aldığı darbelerle yaralandı. Yaralanan Taşdelen’e ilk müdahaleyi olay yerinde ekip arkadaşları yaptı. Daha sonra Taşdelen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Taşdelen’in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken hastanenin acil servisi kırmızı alanda tutulduğu öğrenildi. Taşdelen’in tedavisi sürüyor.

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