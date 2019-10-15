Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakırköy 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Yetişmiş, yurt dışına güvenli altın ve para taşıma işi yaptığını söyledi.

Yetişmiş, olay günü Merter’den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini, yolun sol şeridinde sirenleri kapalı bir ambulansın olduğunu, birden bu ambulansın sirenlerini açtığını ileri sürdü.

Ambulans birden sirenlerini açıp, sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracın kendi şeridine geçtiğini ifade eden Yetişmiş, "Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz?' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'Git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı." dedi.

Sosyal medyada linç edildiğini belirten Yetişmiş, "Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum. Olayda da ambulansta hasta olmadığı kanaatine vardım.” diye konuştu.

Sanık avukatının "Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın?" sorusuna sanık Yetişmiş, "Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardım." şeklinde cevap verdi.

Duruşma salonunda sosyal medyada yayınlanan olayla ilgili görüntüler izlendi.

Sanık Yetişmiş de, "Bu olayla ilgili video var. Ambulans bana arkamdayken siren çalmamaktadır. Görüntülerde açıktır." ifadesini kullandı.

- ''Olay nedeniyle pişmanım''

Yetişmiş ayrıca, "Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenin." ifadesini kullandı.

Mahkeme, Muhammed Efkan Yetişmiş'in "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi.

Sanık, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yetişmiş’in 3 aylık hapis cezasını duruşmalardaki iyi hali sebebiyle 2 ay 15 güne indiren mahkeme, sanığın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in 28 Şubat 2019'da E-5 Kuzey Yan Yol Ömür rampası mevkisinden uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulansa yol vermediği ve içinde hasta bulunan ambulansın görevini yapmasına engel olduğu belirtildi.

Sanığın nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusuna da yer verilen iddianamede, tüm dosya kapsamı, toplanan deliller, sosyal medya ve basında yer alan video içeriği ile sanık Yetişmiş'in ikrarı birlikte değerlendirildiğinde, atılı suçu işlediği savunuldu.

İddianamede, sanığın kullandığı araçla sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı anlatılarak, ambulansın önüne aracını kıran sürücünün, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini, ısrarla yol istemesine rağmen, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği ve trafik akışını tehlikeye soktuğuna işaret edildi.

İddianamede, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.