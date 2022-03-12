Ameliyat olan 'Şere'ye evde bebek gibi bakıyorlar

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:44

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Aşağıdoluca köyünde yaşayan Çakmak ailesi, yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor.

Zamanlarının çoğunu hayvanlarının bakımına ayıran aile, her gün erken saatlerde uyanarak 9 ineğin bulunduğu ahırda hayvanlarıyla ilgileniyor.

İki hafta önce dünyaya gelen buzağının sindirim sisteminde sorun olduğunu fark eden aile, yavruyu Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Veterinerler tarafından ameliyat edildikten sonra köye getirilen buzağıya, sahiplerince Zazaca "cesur" anlamına gelen "Şere" adı verildi.

Ameliyat yarasının mikrop kapmaması için evlerine aldıkları buzağıyı biberonla besleyen aile fertleri, her gün banyo yaptırdıkları "Şere"ye soba başında özenle bakıyor.

Besici ailenin kızı Semra Çakmak, AA muhabirine, köylerinin 180 haneden oluştuğunu ve temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi.

İki hafta önce dünyaya gelen ve "Şere" adını verdikleri buzağıya sağlık sorunları nedeniyle doğduğu günden bu yana evde baktıklarını anlatan Çakmak, "Biberonuna annesinden sağdığımız sütü dolduruyoruz ve günde 5 defa besliyoruz. Bir bebekten farksız ve evin içinde çocuk gibi oyunlar oynuyor. Biz de onu izlerken gülüyoruz." dedi.

Anne Akife Çakmak da kızı Semra'nın buzağıyı sağlıklı büyütmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Buzağının evin neşesi olduğunu vurgulayan Çakmak, "Benim yanımda kızımdan başka kimse yok ve zamanımızın çoğunu buzağıya bakarak geçiriyoruz. Süt veriyoruz ve belirli aralıklarla yıkıyoruz." diye konuştu.