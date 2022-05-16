Amerikalılar Canan Karatay'ın peşine düştü! İnanılmaz sırrı ilk kez açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır aynı sabunu kullandığını ve ABD'de yaşadığı dönemde de aynı sabunu Türkiye'den getirttiğini söyledi. ABD'de yaşadığı dönemde Elazığ'dan getirttiği doğal sabuna özel ilgili olduğunu belirten Canan Karatay, ABD'lilerin doğal sabunun peşine düştüğünü söyledi.

CANAN KARATAY: CİLDİ PÜRÜZSÜZ YAPIYOR

Ünlü doktor doğal sabunun cilde çok faydalı olduğunu ve pürüzsüz bir cildin oluştuğunu söyledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın doğal sabun hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Yıllardır yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı."

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