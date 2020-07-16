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Yaşam

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulundu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Suriye uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:08
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Otoyolun Adapazarı gişeleri mevkisinde yol kenarında bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin Suriye uyruklu Salem Hamdı (51) olduğu tespit edilirken, ceset ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Öte yandan, Hamdı'nın İstanbul'un Esenler ilçesinde ikamet etiği belirlendi.

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