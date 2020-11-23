Anadolu Otoyolu'nda kaza

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:11

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Hıdır Bakır idaresindeki 34 PB 1739 plakalı otomobil, Düzce Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Aynı yönde ilerleyen 34 DKU 991 plakalı Zeynep Karaer'in kullandığı otomobil ve Cumali Öztürk idaresindeki 06 BIR 110 plakalı kamyon da duramayarak kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada sürücü Hıdır Bakır ile diğer otomobilin sürücüsü Zeynep Karaer ve onunla aynı araçta bulunan Yasin Can Karaer, Taha Karaer ve Zübeyde Akın yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.