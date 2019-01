anadolu.edu.tr AÖF öğrenci sınav giriş belgesi çıkarma TC kimlik no ile AÖF sınav yeri öğrenme ekranı Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrencilerin girdiği AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini sorgulamaya devam ediyor. 12-13 Ocak tarihlerinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan açıköğretim sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu star.com.tr’de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.