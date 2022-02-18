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Yaşam

Anaokulunda can vermişti! 4 yaşındaki Bilge'nin ölüm nedeni belli oldu

Anaokulunda can veren 4 yaşındaki Bilge'nin adli tıp raporu ortaya çıktı. Çocuğun ölümüne ilişkin hazırlanan ilk raporda, ölümün zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi.

IHA18 Şubat 2022 Cuma 14:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 14:27
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Olay, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Bilge A. arkadaşlarıyla birlikte uyku odasına gitti ve uyudu. Uyku saatinin bitmesinin ardından eğitmeni onu uyandırmak istedi ancak Bilge A. tepki vermedi. Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine anaokuluna gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Bilge A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

4 yaşındaki Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan, anaokulu sahibi ve eğitmenleri de ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.

ADLİ TIP ÖN RAPORU AÇIKLANDI

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

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