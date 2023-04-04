And summer is back...

Sunulan koleksiyonda baharın canlı ve eğlenceli renkleri ile ince ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış renkli detayları ile şık sportif kadın kombinlerinin vazgeçilmezi oluyor. 2023 yazını çiçek desenleri, el işlemeli taşları, şifonları, dantelleri ve örme kumaşları ile karşılıyor. Pilise ve volan efektiyle hareket kazanan görünümler, davet elbiselerinde hayat bulan yırtmaç ve sırt detayları ile güçlü bir feminenlik kazanıyor. Renk tonlarının özel dokulu kumaşları ile yorumlanarak dinginliği fonksiyonel bir boyuta taşıyor. Canlı renkleriyle olan koleksiyonda kullanılan lüks detaylar giyiminin kadınsı stiline daha da zenginlik katıyor. Batik yaz koleksiyonunda her parçanın içsel rahatlığı ve bedensel özgürlüğü sağlanıyor. Taze ve güçlü renkler, yeni nesil kadınların ruhunu yansıtıyor. Mevsim geçişlerinin olmazsa olması trençkotlar ve renkli ceket takımları ile karşınıza çıkıyor. Mevsimi yansıtan yaprak ve çiçek desenleri elbiselerde ve takımlarda hakimiyetini koruyor. Triko ve elbiseler gündüzden geceye kolaylıkla adapte olan kombinler arasında.



Her zaman mevsimini yansıtan Batik, doğadan aldığı esin kaynağından çarpıcı renkleriyle tüm güzelliklerini desenlerine ve doğal kumaşlarına yansıtarak sezonun vazgeçilmesi haline geliyor. 2023 ilkbahar yaz Batik koleksiyonu stil sahibi kadınlara güçlü, dinamik bir stilde buluşturuyor.

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