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Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım yarın tüm yurtta anılacak. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında bu Pazar günü anma törenleri ile hatırlanacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, çiçekler, poster ve Türk bayrakları ile Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’i ziyaret edecekler. Atatürk’ü kabrinde ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlar Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor? gibi soruların yanıtlarını sizler için dertledik.

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Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? Anıtkabir saat kaçta açılıyor, saat kaçta ziyarete kapanıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında bu Pazar günü anma törenleri ile hatırlanacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da devlet erkanı ve vatandaşlar, çiçekler, poster ve Türk bayrakları ile Atatürk’ün mezarı Anıtkabir’i ziyaret edecekler. 
 
 
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ NASIL? 
10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir'in ziyaret saatlerini yoğun olarak araştırmaya başladılar. 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında Anıtkabir ziyaret saatleri 09:00 - 16:00 olarak belirtiliyor. Ziyaret saatleri 10 Kasım'da uzatılabiliyor.
 
ANITKABİR HAKKINDA
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu 1.madde 2.fıkra gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'den beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.
 
 
RASATTEPE (ANITTEPE)
Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe idi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.
 
Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9 Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak 1953 yılında tamamlandı.

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