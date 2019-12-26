İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9388
  • EURO
    6,594
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    114324
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ankara Akyurt okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara okullar tatil edildi mi?
Yaşam

Ankara Akyurt okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara okullar tatil edildi mi?

Ankara Akyurt okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Ankara'da ise kar yağışı etkili oluyor. Binlerce öğrenci bugün okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Ankara hava durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

26.12.2019  11:19 - Güncelleme: 26.12.2019  11:19
Ankara Akyurt okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanırları merak ediliyor. Ankara’da yılın ilk kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.  Bir kaç gün daha sürecek olan kar yağışı sebebi ile okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı etkili olacak.
 
26 ARALIK ANKARA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? 
 Ankara Valiliği’nden okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
 
ANKARA HAVA DURUMU
Bugünden itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonu soğumanın etkisiyle kar da etkili olduğu alanı genişletecek. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı etkili olacak.
 

Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler
Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler

Depolama sorununa borlu çözüm
Depolama sorununa borlu çözüm

Depolama sorununa borlu çözüm

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.