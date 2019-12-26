26.12.2019 11:19 - Güncelleme: 26.12.2019 11:19

Ankara Akyurt okullar tatil mi? 26 Aralık Ankara okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanırları merak ediliyor. Ankara’da yılın ilk kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bir kaç gün daha sürecek olan kar yağışı sebebi ile okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı etkili olacak.

26 ARALIK ANKARA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Ankara Valiliği’nden okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugünden itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonu soğumanın etkisiyle kar da etkili olduğu alanı genişletecek. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı etkili olacak.