Ankara okullar tatil mi kar tatili son dakika 9 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi Ankara Valiliği son dakika

Ankara yarın okullar tatil mi son dakika kar tatili var mı sorusu hakkında Ankara Valiliği açıklaması yakından takip ediliyor. 9 Ocak Ankara okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hava durumu uyarılarına göre tedbirler alınıyor. Meteoroloji bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Ankara’da hava durumunun kış mevsiminde sert geçmesi ile beraber kar yağışı başladı ve tüm şehri etkisi altına aldı. Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. İç Anadolu Bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği belirtildi. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı olacağı öngörülüyor. Ankara -1 derece, çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı olacak. Kent genelinde gece hafif şekilde etkisini gösteren yağış özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu fazlalaştırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler gerekli önlemleri aldı. Zaman zaman etkisini artıran yağış dolayısıyla kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye düştü. Ankara’da 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar haberimize eklenecektir.

9 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak'ta Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.

ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Kent genelinde gece hafif şekilde etkisini gösteren yağış özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler gerekli önlemleri aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini artıran yağış dolayısıyla kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gördü. Bazı yollarda buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü, üst geçit ve tünel altlarında buz sarkıtları oluştu. Belediyelere bağlı çok sayıda ekip özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Ulus, Kızılay ve Sıhhiye bölgelerinde kaldırımlarda biriken karları temizlemek için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

8 OCAK’TA HANGİ İLLERDE TATİL OLDU?

Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir, Bozkır, Derebucak ve Seydişehir ilçelerinde okullar tatil edildi, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki taşımalı eğitime de bir gün ara verildi.

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Çanakkale'nin Yenice, Çan ve Ayvacık ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ağrı'da, kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü, bu nedenle Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerde ve Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde ve Kocaeli'nin Başiskele, Gölcük ve Kandıra ilçelerindeki tüm okullar ile Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde taşımalı sistemdeki okulların, Kırşehir'de il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Kırıkkale'de, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verildi.

Bingöl'de il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların, Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde, Zonguldak'ta, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okullar tatil edildi. Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ, Honaz ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildi.

Burdur'da, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Düzce'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Sakarya'da, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesi ve Batman'ın Sason ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Erzincan genelinde ve Muş'un Varto ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Amasya ve Tokat ile Çorum'un doğu ilçelerinde yoğun kar (20-30 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarda kuvvetli (30-60 kg/m2), iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Erzurum, Tunceli, Malatya ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneybatısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), diğer yerlerde yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SIIRT °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.