Ankara Üniversitesi'nin araştırması: Kediler erkek sahiplerine neden daha fazla miyavlıyor?

Kediler ve sahipleri arasındaki iletişim, uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ankara Üniversitesi'nden araştırmacıların gerçekleştirdiği son çalışma, kedilerin erkek sahiplerine kadınlara kıyasla daha fazla miyavladığını ortaya çıkardı. Türkiye'de yapılan bu araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu sesli iletişimin, sahiplerinin cinsiyetine göre değişiklik gösterdiğini gösteriyor. Araştırmada elde edilen bulgular, evcil hayvan davranışları ile ilgili önemli ipuçları sunarken, insan ve kedi arasındaki ilişkinin karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Erkek sahiplerde miyavlama oranı iki katı aşıyor

Ankara Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 31 kedi sahibi yer aldı. Katılımcılardan, evlerine döndüklerinde kedilerinin tepkilerini olabildiğince doğal şekilde kaydetmeleri istendi. Araştırmada, sahiplerin cinsiyetine göre kedilerin sergilediği sesli iletişim davranışları detaylı biçimde analiz edildi. Elde edilen verilere göre, erkek sahipler eve girdikten sonraki ilk 100 saniyede ortalama 4,3 kez sesli iletişim alırken, bu oran kadın sahiplerde 1,8'de kaldı. Aradaki fark, kedinin yaşı, cinsiyeti veya ırkı gibi değişkenlerden bağımsız olarak istatistiksel anlamda önemli bulundu. Araştırmacılar, bu bulgunun, kedilerin erkek sahiplerinin dikkatini çekmek için daha sık miyavladığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, sahiplerin cinsiyetinin dışında kalan diğer demografik faktörlerin, kedilerin selamlaşma sıklığı veya süresi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı vurgulandı.

Kedilerin davranış repertuarı ve iletişim biçimleri

Araştırmada yalnızca sesli iletişim değil, kedilerin toplam 22 farklı davranış türü de incelendi. Bunlar arasında esneme, yiyecek kabına yönelme gibi stres veya beklentiyle ilişkili hareketler de yer aldı. Ancak, sahiplerin cinsiyetine göre değişiklik gösteren tek davranışın sesli iletişim olduğu ortaya çıktı. Sosyal davranışlar (kuyruğu yukarı kaldırmak, sürtünmek) ve yer değiştirme davranışları (beden sallama, kaşınma) ise genellikle birlikte gözlemlendi. Bilim insanları, bu çoklu sinyallerin kedilerin selamlaşma sırasında birden fazla duygusal veya motivasyonel durumu ifade ettiğine dikkat çekiyor. Buna karşın, sesli iletişim bu davranış gruplarıyla doğrudan bağlantılı değil; bu da miyavlamanın, kedilerin bağımsız bir iletişim aracı olarak kullandığını düşündürüyor. Yani, kediler erkek sahiplerine daha fazla miyavlarken, bu davranış yalnızca yiyecek istemek ya da özlem belirtmekle açıklanamıyor.

Erkek sahiplerin dikkatini çekmek için miyavlama artıyor

Araştırmacılar, kedilerin neden erkek sahiplerine daha fazla sesli iletişimde bulunduğu konusunda kesin bir sonuca varmasa da bazı olası açıklamalar sunuyor. Kadınların, genellikle kedilere daha fazla ilgi gösterdiği, onların duygusal durumlarını daha iyi değerlendirdiği ve sesli iletişimlerini taklit etmeye daha yatkın olduğu biliniyor. Bu nedenle, erkek sahiplerin kedilerinin ihtiyaçlarını fark etmesi ve yanıt vermesi için daha belirgin sesli uyarılara ihtiyaç duyması mümkün görünüyor. Bu durum, kedilerin dikkat çekmek amacıyla erkek sahiplerine daha sık ve yönlendirilmiş şekilde miyavlamasına yol açıyor olabilir. Araştırmacılar, bu bulgunun, insan ve kedi arasındaki iletişimin ne kadar çok yönlü ve karmaşık olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, çalışmanın video kayıtlarına dayanması, sahiplerin kendi gözlemlerine dayanan önceki araştırmalara göre daha objektif veriler sunması açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Kedilerle iletişimde yeni bulgular ve sonuçlar

Uzmanlar, bu çalışmanın kedilerin miyavlama yoluyla sahiplerinin dikkatini nasıl çektiği, sevgi gösterdiği veya hoşnutsuzluk ifade ettiği konusundaki mevcut bilgilere katkı sağladığını ifade ediyor. Kedilerin, binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşamasına rağmen, insanları nasıl tanıdığı ve iletişim kurduğu konusunda hâlâ yeni keşifler yapılmaya devam ediliyor. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların, kedi selamlaşmalarının çok modlu olduğunu ve farklı duygusal ya da motivasyonel durumları yansıtabildiğini vurguluyor. Ayrıca, sahip cinsiyeti gibi dışsal faktörlerin de bu iletişim biçimlerini şekillendirebileceği belirtiliyor. Sonuç olarak, kedilerle etkili iletişim kurabilmek ve onların davranışlarını daha iyi anlamak için sahiplerin, özellikle de erkeklerin, kedilerinin sesli sinyallerine daha fazla dikkat etmesi gerektiği ortaya konuyor.