Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve baba-oğul oldukları belirlenen iki kişinin sahte içkiyi, kendilerine ait büfede "acı su" parolasıyla sattığı öğrenildi.
Şüphelilerden baba H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.