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Yaşam

Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi

Ankara Yakupabdal Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 375 litre sahte içki ele geçirildi.

AA29 Ocak 2021 Cuma 02:06 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 02:06
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve baba-oğul oldukları belirlenen iki kişinin sahte içkiyi, kendilerine ait büfede "acı su" parolasıyla sattığı öğrenildi.

Şüphelilerden baba H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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