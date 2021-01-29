Ankara'da 375 litre sahte içki ele geçirildi

AA 29 Ocak 2021 Cuma 02:06 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 02:06

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve baba-oğul oldukları belirlenen iki kişinin sahte içkiyi, kendilerine ait büfede "acı su" parolasıyla sattığı öğrenildi.

Şüphelilerden baba H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, oğlu A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.