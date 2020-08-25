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Yaşam

Ankara'da dolandırıcılık şüphelisi 8 kişi tutuklandı

Başkentte, iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 20:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:52
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde farklı adreslerde çok sayıda iş yeri açıp internet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, elebaşları A.İ.E. ve M.Ş. olduğu iddia edilen gruba yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin farklı illerde bulunan 83 kişiyi çeşitli yöntemlerle kandırarak iş makinesi satımı adı altında zorla para aldıklarını, senet imzalattırdıklarını ve para vermemekte direnenleri silahla tehdit ettiklerini belirledi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği, çok sayıda çek ve senet ile sözleşme ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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