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Yaşam

Ankara'da EGO faciası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Ankara'da EGO otobüsünün ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AA23 Haziran 2026 Salı 15:08 - Güncelleme:
Ankara'da EGO faciası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyreden 06 BG 0864 plakalı ticari araç ile 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı.

EGO otobüsünde yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüsün çarptığı yaya ise yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

EGO'DAN AÇIKLAMA

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 14.21'de gerçekleşen kazaya, 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır."

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