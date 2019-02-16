İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara'da GBT sorgulaması yapmak isteyen polislere ateş açan 4 kişi yakalandı

Ankara'da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere ateş açan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapmak isteyen polislere ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park ekipleri, İvedik Caddesi'nde şüphelenerek durdukları 06 GA 1513 plakalı araç içerisindeki 4 kişinin GBT'sini sorgulamak istedi.

Kimlik sorgulatmak istemeyen şüpheliler, polis ekiplerine ateş ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerden H.A. ve M.T. olay yerinde etkisiz hale getirilerek silahla birlikte yakalandı.

Kaçan diğer şüphelilerden Ö.E. ve A.Y'nin yakalanması için de çevrede çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda Ö.E. ve A.Y. olay yerinin yakınlarında kısa sürede Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Putin ve Macron Suriye'yi görüştü

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

'Hedef Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı'

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

Rusya'da üniversite binası çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

İran Irak hedefini açıkladı

İran Irak hedefini açıkladı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı

'Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

Zamanın durdurulamayan gücü

Zamanın durdurulamayan gücü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA