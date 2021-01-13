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Yaşam

Ankara'da gürültü kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Ankara'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 23:14 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:14
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Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Huzur Mahallesi 1159. Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan Hüseyin G. ile kapı komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya dahil olan Hasan Hüseyin G'nin eşi Kutsal G, komşuları Ayten Y, Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile aynı apartmanda ikamet eden ve kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mikail S'yi pompalı tüfekle yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralılardan Mikail S, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, hastaneye sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kutsal G. ile kocası Hasan Hüseyin G. gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu.

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