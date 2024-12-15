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Yaşam

Ankara'da kahreden olay! Kazara 12 yaşındaki kuzenini öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde M.A. (17), av sırasında elindeki ruhsatsız tüfeğin kazara ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A.'yı (12) başından vurdu. Talihsiz çocuk yaşamını yitirirken, M.A. ise gözaltına alındı.

DHA15 Aralık 2024 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Ankara'da kahreden olay! Kazara 12 yaşındaki kuzenini öldürdü
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Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında avlanmaya giden kuzenlerden M.A.'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. Silahın ateş almasıyla Z.Y.A. başından vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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