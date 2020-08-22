İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2020 Cumartesi / 3 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
Yaşam

Ankara'da kargo şirketinin deposunda yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:39 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:39
ABONE OL

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan özel bir kargo şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.