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Yaşam

Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da, 3 katlı ahşap evde yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 18:24
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Doğanözü köyünde, 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Doğanözü köyünde, öğle saatlerinde İlhan Öztürk'e ait 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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