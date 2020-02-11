11.02.2020 12:14 - Güncelleme: 11.02.2020 12:14

Yurdun neredeyse tüm kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile birçok ilde eğitime ara veriliyor. Tüm öğrenciler ve veliler Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili açıklaması var mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamaları peş peşe gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı Ankara'da bugün etkisini göstermeye devam edecek. Ankara Valiliği son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler..

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Birçok şehirde yarın için eğitime bir günlük ara verileceği haberleri peş peşe gelirken Ankara için henüz böyle bir uyarı gelmedi. Ankara Valiliği son dakika açıklaması gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.