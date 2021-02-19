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Yaşam

Ankara'da otomobil yakıldı

Ankara'da park halindeki lüks bir otomobilin kundaklanmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

AA19 Şubat 2021 Cuma 23:23 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 23:40
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1781. Sokak'ta park halinde bulunan Can T'ye ait 06 BLC 072 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Lüks otomobilden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kullanılamaz hale gelen araç üzerinde uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, araca yanıcı bir madde döküldüğü tespit edildi.

Kundaklamanın husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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