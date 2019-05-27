Ankara’da son dakika deprem mi oldu? 27 Mayıs, Kadilli, AFAD devrem verileri neler?

Ankara’da deprem oldu! ‘Ankara’da deprem mi oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt aranıyor. Ankaralı vatandaşlar haftanın ilk gününe sarsıntılı bir depremle uyandı. Yaşanan depremin saati 06.52 olarak belirlenirken, yerin 5 km altında gerçekleştiği tespit edildi. Kandilli'den edinilen son dakika bilgisine göre, Pursak merkezli olmak üzere Ankara'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Ankara'daki depremin merkezi Altındağ ilçesi, büyüklüğü ise 2.8. İşte 27 Mayıs Ankara’daki depremle ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

ANKARA'DA DEPREM

Ankara'da gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yeni günün ilk ışıklarına korkuyla uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Ankara'daki depremin merkezi Altındağ ilçesi, büyüklüğü ise 2.8.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son dakika aktardıklarına göre ise, Ankara Altındağ'ın Karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gerçekleşen son depremler şu şekilde;