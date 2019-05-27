Ankara’da son dakika deprem mi oldu? 27 Mayıs, Kadilli, AFAD devrem verileri neler?
Ankara’da deprem oldu! Yeni haftanın ilk gününe depremle uyanan yüz binlerce insan büyük deprem yaşadı. Vatandaşlar, ‘Ankara’da deprem mi oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD'dan gelen son dakika deprem verilerine göre Ankara'da deprem oldu. Peki, 27 Mayıs Kadilli, AFAD devrem verileri neler? İşte son dakika deprem haberleri…
Ankara’da deprem oldu! ‘Ankara’da deprem mi oldu? Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?’ sorularına yanıt aranıyor. Ankaralı vatandaşlar haftanın ilk gününe sarsıntılı bir depremle uyandı. Yaşanan depremin saati 06.52 olarak belirlenirken, yerin 5 km altında gerçekleştiği tespit edildi. Kandilli'den edinilen son dakika bilgisine göre, Pursak merkezli olmak üzere Ankara'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Ankara'daki depremin merkezi Altındağ ilçesi, büyüklüğü ise 2.8. İşte 27 Mayıs Ankara’daki depremle ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…
ANKARA'DA DEPREM
Ankara'da gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yeni günün ilk ışıklarına korkuyla uyandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son dakika aktardıklarına göre ise, Ankara Altındağ'ın Karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gerçekleşen son depremler şu şekilde;
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.