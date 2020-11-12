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Yaşam

Ankara'da trafik kazası

Ankara'da otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:59
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara Çevreyolu'nun Samsun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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