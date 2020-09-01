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Yaşam

Ankara'da yeniden orman yangını

Ankara'da, önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden orman yangını çıktı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 18:49 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:49
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Beyalan mevkiinde çıktı. İki gün önce orman yangının çıktığı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi'ne yakın bir noktada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 2 uçak, 6 helikopter, 86 itfaiye arazözü, 8 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol etmek için çalışma başlattı. Yangına havadan da müdahale edildi. Fakat tüm müdahaleye rağmen yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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