''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Adana'da trafik uygulamasında 'Anksiyetem tuttu' diyerek polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir polis memuruna çarparak kaçan Suudi Arabistan uyruklu 26 yaşındaki alkollü kadın sürücü kaza yaptı. Ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği ortaya çıkan kadın sürücüye 557 bin lira para cezası kesildi, aracı ise 120 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda uygulama yaptı. Uygulamalarda durdurulan 387 aracın sürücüsünün belgeleri kontrol edildi. Ekipler, eksikleri tespit edilen 126 sürücüye para cezası uygularken, 8 aracı ise trafikten menetti.

'ANKSİYETEM TUTTU' DİYEREK POLİSTEN KAÇTI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen uygulamada polis ekipleri, 31 HP 802 plakalı otomobili durdurdu. Rutin kontrol ve alkol testi için polis ekipleri, Suudi Arabistan uyruklu C.H. isimli kadının araçtan inmesini istedi. Alkometreyi üflemeyen ve araçtan inmeyen kadın, "Anksiyetem tuttu" diyerek otomobiliyle polise çarpıp uygulamadan kaçtı. Bu sırada ekipler kadını biber gazıyla durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

KAZA YAPARAK DURABİLDİ

Polis ekipleri otomobili takibe alırken, genç kadın bir süre sonra direğe çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan indirilen kadının 1.04 promil alkollü olduğu, ehliyetinin ise daha önce yine alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ

Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca araç 120 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan genç kadının, işlemler sırasında köpeğini bir an bile bırakmaması dikkat çekti.

  • trafik uygulaması
  • kaza yapma
  • alkollü sürücü

