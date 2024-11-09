10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde sosyal medyada paylaşılıyor. Ulu önder Atatürk anısına ülkenin dört bir yanında anma törenleri gerçekleştiriliyor. Bu anlamlı günde sosyal medyada paylaşılabilecek resimli ve duygusal 10 Kasım mesajlarını bir araya getirdik. İşte Anlamlı, resimli, duygusal 10 Kasım mesajları 2024

"Her 10 Kasım'da, seni bir kez daha özlemle hatırlıyoruz, Atam! Bize bıraktığın Cumhuriyet, azmin ve cesaretin ışığında sonsuza dek parlayacak."

"Senin izinde, ilke ve inkılaplarınla yürümekten onur duyuyoruz. Her 10 Kasım, bize emanet ettiğin Türkiye'nin değerini bir kez daha anlamamıza vesile oluyor."

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

"Saatler 9.05'i gösterdiğinde duruyoruz, saygıyla eğiliyoruz. Çünkü biz senin eserini yaşatmayı, Türkiye'yi daha ileriye taşımayı borç biliyoruz."

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun.

"Sonsuzluğa göçtüğün 10 Kasım günü, kalbimizde ölümsüzleştiğin gündür. Seni minnet ve saygıyla anıyoruz, Atam."

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün...

"Bir ulusun geleceğini aydınlatan yol gösterici; ideallerini, inancını ve vatan sevgini yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Seninle sadece bir lideri değil, aynı zamanda çağdaş bir geleceğin mimarını kaybettik. Her 10 Kasım, sana olan minnettarlığımızı daha derinleştiriyor."

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.

"Bize sadece bir ülke değil, fikirlerinle bir ufuk kazandırdın. Senin izinde yürüyen milyonların sevgisi hiç bitmeyecek."

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Her 10 Kasım, bize bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini yeniden hatırlatır. Minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz."

"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."

"Kalplerimizde ölümsüz, fikirlerinle her daim yolumuzu aydınlatıyorsun. Emanetini sonsuza dek koruyacağız, Atam."