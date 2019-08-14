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Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmak için göle atlayan anne ve babası boğuldu.

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Ankara'da yaşayan Nihat (46) ve Behice Kadıncıoğlu (42) çifti ile oğulları Oğuzhan (20), Beyler Barajı'na pikniğe gitti. Baraj kenarında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek suya düştü.

Çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı.

Bir süre sonra anne, baba ve oğlu suda kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi. Jandarma ve çevredekilerin çabaları sonucu aile fertlerinin cansız bedenleri sudan çıkartıldı.

Anne, baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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