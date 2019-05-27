Anne babasını siyanürle öldüren zanlı cezaevinde sadece bir gün kaldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti.

SİYANÜRLÜ DEHŞETE İLİŞKİN SON DAKİKA GELİŞMESİ

Sabah'ın haberine göre; olaydan sonra tutuklanan Mahmut Can Kalkan'ın cezaevinde sadece bir gün kaldığı ortaya çıktı. Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise yaralanmıştı. Şizofreni teşhisi konulan zanlı Mahmut Can Kalkan tutuklanmıştı.