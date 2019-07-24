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Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Samsun’da uyuşturucudan hayatını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar’ın annesi konuştu: Oğlumun celladı olan zehir taciri utanmadan cenazeye geldi. Yakasına yapıştık. ‘Ne yapayım o istiyordu’ dedi.

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Samsun İlkadım’da pazarcılık yapan ve eline geçen her kuruşu zehir tacirlerine veren Hacı Ali Bahar (24), arkadaşlarıyla birlikte metruk binada aldığı uyuşturucuyla ölüme gitti. Cenazede ‘Uyuşturucuya hayır’ pankartı açan aile, yetkililere önlemleri artırması çağrısında bulundu. Akşam'a konuşan acılı anne Yasemin Bahar “Ben evladımı kaybettim, başka yavrular ölmesin” diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: 
 

‘OĞLUN İSTİYORDU’ DEDİ 

 
Oğluma uyuşturucuyu satan zehir taciri bir de utanmadan cenazeye geldi. Yakasına yapıştık ‘üzgünüm böyle olmasını istemezdim ama kendisi zorla istiyordu’ cevabını verdi. Oğlumun ölümüne sebep olan cellat, pişkin pişkin böyle konuşuyordu. Ben anneyim benim yüreğim yandı canım gitti kanım gitti parçam gitti. Çok mücadele ettim, çok durdurmak istedim. Çocuklarımızın beyinlerini yıkıyorlar. Bu çocuklara önce bedavadan veriyorlar ‘sen adamsın, sen özgürsün’ diye beyinlerini yıkıyorlar. Devlet diğer çocukların yok olmasına izin vermesin. Biz çocuklarımızı kaybettik başkaları kaybetmesin. İlkadım’da uyuşturucu kullanımında çok büyük artış var. İlkadım’a rehabilitasyon merkezi açılsın.”
 
 
OĞLUMU VE YEĞENiMi BiZZAT iHBAR ETTiM
 
Hacı Ali Bahar’ın dayısı Bedir Bahar ise yeğenini kurtarmadığı için yaşadığı üzüntüyü anlattı: “İlkadım’da bütün sokaklarda bu sıkıntı var. Yeğenimi ve oğlumu arkadaş çevresi zehre bulaştırdı. Bir baba evladının hapis yatmasını ister mi? Ben kendi oğlumu, yeğenimi uyuşturucu kullanıyorlar diye ihbar ettim. ‘Bu illetten uzak olsunlar cezaevinde yaşasınlar’ diye... Ama yeğenimi kurtaramadık. Gençlerimizi, geleceğimizi yitiriyoruz.”

 
iŞTE HACI ALi'NiN ÖLÜM ODASI
 
Hacı Ali Bahar’ın arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu aldığı metruk binadaki yer ölüm odası gibi. Ölüm odasında bulunan çok sayıdaki şişe ve diğer malzemeler dikkat çekti. 
 

Ringde aldığı darbelerle öldü

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